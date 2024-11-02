Израиль и США готовятся к атаке Ирана

В Израиле и США отмечается повышенная готовность к иранской атаке в связи с прибытием американских дальних бомбардировщиков на Ближний Восток при тесном сотрудничестве между ЦАХАЛом и армией США.

Накануне в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США Майкл Курилла для совещания с Генштабом Израиля.

Курилла на выходных обсудил с начальником Генштаба Израиля Герци Халеви обстановку в ближневосточном регионе, сообщает в воскресенье издание The Times of Israel.