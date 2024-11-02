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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Илон Маск: «Правительство – бездумная и бессердечная машина-убийца»

17:09 290

Илон Маск в X (ранее Twitter) осудил усыпление американскими властями популярной в соцсетях белки по кличке Арахис.

"Правительство - бездумная и бессердечная машина-убийца. Власти превысили полномочия, похитили осиротевшую белку и казнили ее", - написал он.

Маск заявил, что правительство должно "оставить в покое людей и животных".

Департамент окружающей среды штата Нью-Йорк ранее изъял у заводчика животных и блогера Марка Лонго его белку Арахис и енота по кличке Фред и усыпил животных. Ведомство утверждало, что приняло соответствующее решение, поскольку получило многочисленные жалобы на незаконное содержание диких животных в качестве домашних.

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