Газах-Ереван заработает?

Ряд высокопоставленных армянских чиновников, включая премьер-министра Никола Пашиняна, неоднократно заявляли о готовности Армении покупать в будущем газ у Азербайджана. В последний раз, выступая в середине сентября на Втором Всемирном армянском саммите в Ереване, Никол Пашинян заявил, что не исключает возможности импорта или транзита «голубого топлива» из Азербайджана. Естественно, при условии, если будет подписан мирный договор. Тогда же премьер отметил, что не стоит исключать сценарий, при котором через территорию Армении может также пройти транзитный газопровод из Азербайджана в Нахчыван или Турцию.

Официально азербайджанская сторона пока не комментировала эту инициативу. Однако по мнению экспертов в Баку, после подписания армяно-азербайджанского мирного соглашения вопрос поставок газа в Армению действительно мог бы обрести актуальность. В настоящее время значительную часть потребностей Армении в газе покрывает Россия. Плюс к тому Иран ежегодно поставляет Армении несколько сотен миллионов кубометров «голубого топлива», которое используется для выработки электроэнергии. При этом производство и распределение электроэнергии в Армении также находятся под контролем России, а система внутренних газопроводов была передана в собственность российского монополиста «Газпром» еще в период предыдущих властей. Однако нынешнее руководство Армении стремится сократить, а по возможности, полностью устранить экономическую и энергетическую зависимость от России. И в этом контексте Азербайджан с географической точки зрения является наиболее удобным источником для диверсификации поставок газа.

Как известно, в советский период поставки в Армению осуществлялись через Азербайджан по газопроводу Газах-Ереван. Следовательно, если Баку выразит желание продавать газ армянским соседям, восстановление инфраструктуры не потребует большого количества времени и финансовых затрат. Теоретически поставка газа из Азербайджана в Армению, конечно же, ограничит долю «Газпрома» на армянском рынке. Но решающую роль здесь может сыграть фактор цены. В настоящее время Россия поставляет газ Армении на льготных условиях, и это - один из давних рычагов давления Москвы на Ереван. Несмотря на известное отношение Кремля к Николу Пашиняну, «Газпром» по-прежнему воздерживается от угроз повысить цену на газ, учитывая, что такой шаг может побудить Армению увеличить импорт иранского газа и, соответственно, снизить зависимость Еревана от российского топлива. В то же время, Армения хочет избавиться от находящегося в руках России инструмента давления, и ее основная надежда в этом вопросе связана с… Азербайджаном. Накануне в Ереване на семинаре, организованном компанией «Газпром Армения» по теме «Энергетические процессы: регион», этот вопрос обсуждался в контексте энергетической безопасности страны.

Выступивший на семинаре эксперт по энергетическим вопросам Армен Манвелян отметил, что, даже если газопровод Газах-Ереван будет восстановлен, Азербайджан с чисто экономической точки зрения не будет заинтересован в поставках газа в Армению, поскольку предпочитает продавать его в Европу по более высоким ценам. Напомним в этой связи, что в 2023 году Азербайджан добыл около 30 миллиардов кубометров газа, из которых 22 миллиарда экспортировал по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), проходящему через Грузию и эксплуатируемому компанией British Petroleum (BP). Часть топлива поставляется в Турцию (4-6 миллиардов кубометров в год), 16 миллиардов идут в Грецию и Болгарию, и еще одна часть, примерно 8-10 миллиардов кубометров, идет в Италию по Трансадриатическому газопроводу (TAP). «Европейский рынок для них [Азербайджана] намного интереснее, так как цены там выше, - констатировал армянский эксперт. - Например, Турции они продают по 290-320 долларов за кубометр, тогда как Армения получает газ от России всего по 165 долларов за тысячу кубометров». В свою очередь, генеральный директор «Газпром Армения» Ашот Акопян отметил, что с технической точки зрения восстановление трубопровода Газах-Ереван — задача вполне реалистичная. В советское время Армения получала газ по этому трубопроводу, причем в те годы, благодаря развитой промышленности, Армения в конце 80-х и начале 90-х годов ХХ века потребляла до 6 миллиардов кубометров (в настоящее совокупный импорт газа в Армению из России и Ирана составляет ежегодно 2,5-2,7 миллиарда кубометров).