Заявление премьер-министра Грузии: «Мы готовы пересмотреть решение»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью итальянскому телеканалу Sky заявил, что в прозрачности нет ничего плохого и что если кто-либо заверит грузинское правительство в том, что «прозрачность или любой другой закон не соответствует правовым принципам или европейскому духу», то власть Грузии готова пересмотреть любое решение.

Кроме того, глава правительства говорит о необходимости «честной дискуссии».

«Если кто-то заверит нас, что прозрачность или любой другой закон не соответствует правовым принципам или европейскому духу, мы готовы пересмотреть любое соответствующее решение, но для этого необходимо провести откровенное обсуждение», — заявил он.