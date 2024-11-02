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Эрдоган летит в Баку

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата — COP29, которая пройдет в Баку.

Согласно информации, опубликованной в турецких СМИ, визит Эрдогана запланирован на 11-12 ноября в рамках его рабочей программы на этот месяц.

На конференции также планируется провести ряд мероприятий в рамках проекта «Ноль отходов», который реализуется под патронажем супруги президента Турции Эмине Эрдоган.

Напомним, через несколько дней в Азербайджане состоится 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, которое прошло в Дубае 11 декабря прошлого года.

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