Короля Испании забросали грязью

Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия подверглись нападкам со стороны людей, пострадавших во время смертоносных ливней и наводнений в автономном сообществе Валенсия, передает телеканал TVE.

По его информации, король и королева прибыли в Валенсию в воскресенье, чтобы посетить Пайпорту и Чиву - два населенных пункта, сильно пострадавших от наводнений. Монархи все же отправились непосредственно в передовой командный пункт в Пайпорте, чтобы узнать последние новости о спасательных работах, которые там проводятся.