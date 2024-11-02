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Короля Испании забросали грязью

17:53 1440

Король Испании Филипп VI и его супруга Летисия подверглись нападкам со стороны людей, пострадавших во время смертоносных ливней и наводнений в автономном сообществе Валенсия, передает телеканал TVE.

По его информации, король и королева прибыли в Валенсию в воскресенье, чтобы посетить Пайпорту и Чиву - два населенных пункта, сильно пострадавших от наводнений. Монархи все же отправились непосредственно в передовой командный пункт в Пайпорте, чтобы узнать последние новости о спасательных работах, которые там проводятся.

Нападки на монархов

По прибытии некоторые собравшиеся пытались забросать грязью королевскую свиту. Они кричали оскорбления в адрес Филиппа VI и Летисии, называя их "убийцами". Тем временем и король, и королева пытались примириться с обратившимися к ним людьми.

В свете разрушительных наводнений ряд известных личностей и политиков в Испании выразили свое недовольство действиями как центрального правительства, так и региональных властей, обвинив их в неспособности предотвратить катастрофу подобного масштаба и справиться с ее последствиями.

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