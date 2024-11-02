Саудовский принц летит в Ереван
17:57 1923
Принц Саудовской Аравии Абдулазиз Бин Талал аль Сауд посетит Армению. Об этом сообщает Спутник - Армения со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальных вопросов Армении.
Абдулазиз Бин Талал аль Сауд 5 ноября примет участие в международной конференции "Путь к социальной справедливости: достойный труд".
Ереван и Эр-Рияд в ноябре 2023 года установили дипломатические отношения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!