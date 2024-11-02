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Махир Эмрели в Германии: четвертый гол в четырех матчах!

Забил «Гамбургу»; ФОТО, ВИДЕО; обновлено
Эльмир Алиев, отдел спорта
18:28 1999

Матч «Гамбург» - «Нюрнберг» завершился со счетом 1:1.

Гол Махира Эмрели оказался спасительным для «Нюрнберга». Теперь у команды 17 очков, и она занимает 6-е место. «Нюрнберг» отстает на 3 очка от 2-го места, которое дает право прямого выхода в первую Бундеслигу.

*** 18:14

Азербайджанский футболист Махир Эмрели, выступающий за немецкий «Нюрнберг», забил в четвертом матче подряд.

Сегодня его команда в матче 11-го тура второй Бундеслиги играет в гостях с «Гамбургом». На 63-й минуте Махир, находясь в штрафной площади, получил передачу и здорово пробил. Счет в матче стал 1:1.

Спустя две минут Эмрели недозволенным приемом прервал опасную атаку «Гамбурга» и был предупрежден. Еще через три минуты главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе заменил азербайджанского форварда.

Матч продолжается.

Ранее Махир Эмрели поражал ворота соперников в двух играх второй Бундеслиги и в матче Кубка Германии. 20 октября азербайджанский форвард забил «Гройтер Фюрту», 26 октября - «Яну», а 30 октября - клубу первой Бундеслиги и участнику Лиги Европы «Хоффенхайму».

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