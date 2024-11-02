Матч «Гамбург» - «Нюрнберг» завершился со счетом 1:1. Гол Махира Эмрели оказался спасительным для «Нюрнберга». Теперь у команды 17 очков, и она занимает 6-е место. «Нюрнберг» отстает на 3 очка от 2-го места, которое дает право прямого выхода в первую Бундеслигу. *** 18:14 Азербайджанский футболист Махир Эмрели, выступающий за немецкий «Нюрнберг», забил в четвертом матче подряд.

Сегодня его команда в матче 11-го тура второй Бундеслиги играет в гостях с «Гамбургом». На 63-й минуте Махир, находясь в штрафной площади, получил передачу и здорово пробил. Счет в матче стал 1:1.

Махир Эмрели в Германии: четвертый гол в четырех матчах! pic.twitter.com/HUiq0JeyMK — Elmir Aliyev (@ElmirAliyev82) November 3, 2024

Спустя две минут Эмрели недозволенным приемом прервал опасную атаку «Гамбурга» и был предупрежден. Еще через три минуты главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе заменил азербайджанского форварда.