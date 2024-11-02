Фарид Гаибов и 1600 участников «Забега Победы» в Баку
В Баку состоялся четвертый по счету благотворительный «Забег Победы», организованный Министерством молодежи и спорта, операционной компанией Baku City Circuit и Федерацией атлетики Азербайджана.
Забег, организованный под девизом «Вперед с гордостью!», был посвящен четвертой годовщине великой победы Азербайджана в Отечественной войне.
Перед началом мероприятия прозвучал гимн Азербайджана, память шехидов была почтена минутой молчания.
Забег стартовал в Приморском парке возле фонтана «Семь красавиц». Участники преодолели дистанцию в 10 км и финишировали там же.
Всего было 1600 участников. В мужской категории победил Эльман Абишов. Самир Гусейнов финишировал вторым, а Муса Микаилзаде - третьим. Среди женщин в тройку призеров вошли Анна Юсупова, Лейла Абдинова и Наталья Валлек.
Призы победителям вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и заместитель министра Мариана Василева, которые также принимали участие в забеге.
После окончания «Забега Победы» на площади была организована концертная программа. Музыкальные номера исполнили Hiss и Мардан Кязымов.
Основной целью мероприятия было еще раз продемонстрировать солидарность азербайджанского народа, почтить память наших шехидов и выразить вечную благодарность нашим ветеранам и их семьям. Собранные в результате забега средства будут переданы в Фонд YAŞAT.