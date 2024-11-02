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Тайные переговоры России и Украины

18:47 972

Украина и РФ втайне ведут переговоры о возможных компромиссах. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.

Москва и Киев ведут непубличные переговоры с целью определения возможных взаимных уступок. Переговоры проводятся на уровне политических советников, пишет немецкое издание со ссылкой на информированные источники.

Стороны обсуждают воздержание от взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмен пленными, возобновление зерновой сделки и возвращение украинских детей, а также дальнейшую судьбу аннексированного Крыма. Встречи происходили в Киеве, Давосе, Копенгагене, Джидде и других городах. На них присутствовали представители стран «Большой семерки» и Китая.

«Вопрос уже не в том, состоятся ли переговоры. Вопрос в том, когда и каким образом это произойдет», – пишет редактор политического отдела газеты Алис Бота.

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