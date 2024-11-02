КСИР о предстоящих ударах по Израилю

Иранская армия наверняка проведет операцию в ответ на недавние израильские удары по иранским военным объектам, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави.

По сообщению Tasnim, он заверил, отвечая на вопрос журналиста, что такая операция состоится. "О ее деталях я сообщить не могу", - добавил военачальник.