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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

КСИР о предстоящих ударах по Израилю

18:54 846

Иранская армия наверняка проведет операцию в ответ на недавние израильские удары по иранским военным объектам, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави.

По сообщению Tasnim, он заверил, отвечая на вопрос журналиста, что такая операция состоится. "О ее деталях я сообщить не могу", - добавил военачальник.

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