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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
Новость дня
Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Уволен еще один высокопоставленный азербайджанский генерал

19:04 1302

Уволен еще один высокопоставленный азербайджанский генерал – начальник управления кадров генерал-майор Эльчин Халилов.

Новым главой департамента стал полковник Азер Хейбатли.

Как отмечается в сообщении, брат Э.Халилова Фуад Халилов занимал должность начальника финотдела Высшей военной школы и допрашивался по громкому коррупционному делу о хищении 143 миллионов манатов в системе Минобороны Азербайджана.

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