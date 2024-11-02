Уволен еще один высокопоставленный азербайджанский генерал
19:04 1302
Уволен еще один высокопоставленный азербайджанский генерал – начальник управления кадров генерал-майор Эльчин Халилов.
Новым главой департамента стал полковник Азер Хейбатли.
Как отмечается в сообщении, брат Э.Халилова Фуад Халилов занимал должность начальника финотдела Высшей военной школы и допрашивался по громкому коррупционному делу о хищении 143 миллионов манатов в системе Минобороны Азербайджана.
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