Уволен еще один высокопоставленный азербайджанский генерал – начальник управления кадров генерал-майор Эльчин Халилов.

Новым главой департамента стал полковник Азер Хейбатли.

Как отмечается в сообщении, брат Э.Халилова Фуад Халилов занимал должность начальника финотдела Высшей военной школы и допрашивался по громкому коррупционному делу о хищении 143 миллионов манатов в системе Минобороны Азербайджана.