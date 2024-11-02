Россияне ударили по Киевскому университету
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Минувшей ночью российские беспилотники подвергли атаке Киев. Один из ударов поразил здание института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Учебно-научный институт международных отношений.
Как сообщает «Украинская правда», в результате атаки также пострадал Институт журналистики университета.
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