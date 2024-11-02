Россияне ударили по Киевскому университету

Минувшей ночью российские беспилотники подвергли атаке Киев. Один из ударов поразил здание института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Учебно-научный институт международных отношений.

Как сообщает «Украинская правда», в результате атаки также пострадал Институт журналистики университета.