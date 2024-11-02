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Римская плотина спустя 2 тысячи лет спасла город Испании

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19:58 2025

Древнеримская плотина спасла муниципалитет в Испании от наводнения, пишет El Español.
В Альмонасид-де-ла-Куба на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая смерти от наводнения. Кроме того, не пострадала инфраструктура, отмечается в газете.
Построенная более 2 тыс. лет назад при императоре Августе плотина эффективно задерживала и распределяла мощные потоки. Вода накапливалась, а затем падала поэтапно, избегая неконтролируемого перелива. Причем плотина была сконструирована римлянами так, что водные потоки уходили по склону в сторону от домов.
Отмечается, что это самая высокая из всех сохранившихся в мире римских плотин.

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