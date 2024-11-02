В Саудовской Аравии выпал снег

В нескольких регионах Саудовской Аравии продолжаются сильные ливни с грозами и градом, а кое-где выпал снег.

Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии опубликовало предупреждение о погодных условиях и посоветовало гражданам принимать меры предосторожности, поскольку сильные дожди, как ожидается, продлятся до понедельника, сообщает The Gulf News.

Отмечается, что сильные ливни с грозами начались в северных приграничных районах Саудовской Аравии 2 ноября, самыми сильными они были в губернаторстве Рафха и прилегающих к нему районах.