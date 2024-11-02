Кто заминировал мост в Молдове?

Молдавская полиция получила анонимное сообщение о минировании моста через Днестр, на котором в течение дня регистрировалась длинная очередь из жителей сепаратистского Приднестровья, желающих принять участие в выборах президента Молдавии.

"Поступил анонимный звонок с сообщением о том, что мост, соединяющий Рыбницу и Резину, заминирован", - информирует Генеральный комиссариат полиции в своем телеграм-канале.