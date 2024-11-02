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После публикаций в СМИ: Тайвань приостановил экспорт станков в Россию

20:37 990

Тайвань заявил о полном прекращении поставок станков в Российскую Федерацию. Речь идет про те, которые могут использоваться на военных предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства экономики Тайваня.

Правила экспортного контроля были ужесточены после публикации серии расследований о таких поставках в СМИ. В частности, журналисты, ссылаясь на иностранные аналитические центры, сообщили, что Тайвань входит в пятерку крупнейших поставщиков станков в РФ.

"Учитывая характеристики станков двойного назначения и возможность их использования в российских военных целях, Минэкономики предприняло ряд действий, в том числе включив 77 кодов на станки в состав товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)", - говорится в сообщении.

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