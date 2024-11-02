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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы
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Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

Евросоюз хочет создать свой НАТО

21:10 706

Европейскому союзу следует создать свою собственную организацию безопасности в дополнение к НАТО, заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

«Европейский союз всегда должен быть сильнее, более последовательным и эффективным. Я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны. Союза, который мы давно требовали, который дополнял бы НАТО и не стал бы конкурировать с альянсом», — сказала она в интервью газете El Mundo.

Она добавила, что Европа находится на грани чрезвычайно нестабильной ситуации из-за российского вторжения в Украину. Метсола заявила, что ЕС должен быть готов ко всему независимо от выборов президента США.

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