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Эрдоган расширяет коалицию против Израиля

21:21 764

Власти Турции передали в ООН письмо, в котором от имени 52 стран призывают ввести оружейное эмбарго против Израиля, сообщает "Анадолу".

Письмо подписали и две организации: Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества. Авторы письма считают необходимым ввести эмбарго, так как, по их мнению, Израиль нарушает права человека и нормы международного гуманитарного права в ходе боевых действий в секторе Газа и Ливане.

Израильская сторона, как сообщалось, отвергает подобные обвинения.

По сообщению "Анадолу", среди подписавших письмо стран: Турция, ОАЭ, Бразилия, КНР, Иран, ЮАР, Киргизия, Казахстан, Россия, Саудовская Аравия.

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