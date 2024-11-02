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Засуха в Нью-Йорке

21:27 601

Власти Нью-Йорка призвали горожан экономить воду из-за засухи, установившейся после одного из самых продолжительных периодов без осадков за полтора века.

Мэрия Нью-Йорка попросила жителей города сократить использование воды из-за длительной засухи. По данным мэрии, октябрь этого года стал вторым по продолжительности сухим месяцем в Нью-Йорке с 1869 года.

Власти опубликовали рекомендации по экономии воды, призвав горожан принимать душ быстрее, выключать воду при мытье посуды и устранить утечки из крана. Городские службы также переведены на режим водосбережения.

The New York Times уточняет, что на данный момент призыв не предусматривает обязательных ограничений для потребителей.

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