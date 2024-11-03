Русские подходят к Купянску. Жители отказались от эвакуации

Журналист Guardian Люк Хардинг побывал в Купянске, чтобы рассказать о ситуации в этом райцентре в Харьковской области, который после начала полномасштабного вторжения РФ был оккупирован российскими войсками, но освобожден восемь месяцев спустя.

По словам Беседина, в городе нет электричества и газоснабжения, но эти некоторые не хотят уезжать. Мэр говорит, что в основном это пожилые люди, которые не настроены пророссийски, но просто не желают куда-либо двигаться.

«Мы ходим по квартирам и делаем объявления через громкоговорители на машинах. Мы говорим: «Пожалуйста, эвакуируйтесь!» Мы не знаем, что произойдет завтра, — цитирует издание мэра. — Пенсионеры думают, что россияне их не тронут. Мы им говорим, что ситуация не такая, как в 2022 году, и их убьют».

Беседин надеется, что эти люди передумают и примут решение об эвакуации после того, как наступит холодная погода.

Как пишет Гардинг, российские войска сейчас находятся примерно в трех километрах от Купянска (эти данные подтверждает украинский OSINT-проект Deep State). Город постоянно подвергается обстрелам со стороны армии РФ.

«Явный план Москвы состоит в том, чтобы сровнять Купянск с землей и затем оккупировать его», — пишет Хардинг в своем репортаже. К югу от города россияне уже подошли к реке Оскол, в результате чего украинский плацдарм на ее левом берегу оказался разрезан надвое.