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«Моссад» ликвидировал и Али Бараката

3 ноября 2024, 22:33 983

Израильские спецслужбы ликвидировали в Ливане полевого командира воздушных сил шиитской организации "Хезболла" Али Бараката.

"Баракат был важным источником знаний, более десятилетия занимаясь планированием и проведением атак с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Израиль", - говорится в заявлении. "Он также участвовал в разработке крылатых ракет и БПЛА для "Хезболлы", - добавили в пресс-службе.

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