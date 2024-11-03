«Моссад» ликвидировал и Али Бараката
3 ноября 2024, 22:33 983
Израильские спецслужбы ликвидировали в Ливане полевого командира воздушных сил шиитской организации "Хезболла" Али Бараката.
"Баракат был важным источником знаний, более десятилетия занимаясь планированием и проведением атак с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Израиль", - говорится в заявлении. "Он также участвовал в разработке крылатых ракет и БПЛА для "Хезболлы", - добавили в пресс-службе.
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