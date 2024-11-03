Хакан Фидан о надежде на прекращение огня в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал условие разрешения российско-украинской войны.

"Справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", - заявил глава турецкого МИД в интервью газете Hurriyet в воскресенье, 3 ноября. Обе страны не хотят остаться проигравшими, и турецкая сторона продолжает искать точки соприкосновения между властями Украины и РФ, уточнил он.

"У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем", - добавил Фидан, уточнив также, что "усталость обеих сторон может привести к возникновению новой ситуации в 2025 году". Вероятно, под "новой ситуацией" подразумевается, что в следующем году воюющие стороны смогут достичь компромисса при турецком посредничестве.