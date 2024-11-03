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Что попросил Ын у Путина?

3 ноября 2024, 22:40 1294

Северная Корея договорилась о привлечении России к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае войны в обмен на отправку своих военных в РФ. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на южнокорейскую разведку.

Также КНДР попросила 600-700 тонн риса в год, зарплату задействованным против Украины северокорейским военным в 2 тысячи долларов США и космические технологии, утверждает издание.

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