Что попросил Ын у Путина?
3 ноября 2024, 22:40 1294
Северная Корея договорилась о привлечении России к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае войны в обмен на отправку своих военных в РФ. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на южнокорейскую разведку.
Также КНДР попросила 600-700 тонн риса в год, зарплату задействованным против Украины северокорейским военным в 2 тысячи долларов США и космические технологии, утверждает издание.
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