Иран анонсирует: по Израилю ударит ракета «Хадж Касем»
Иранские СМИ утверждают, что в предстоящем нападении на Израиль будет использована новая баллистическая ракета иранского производства — ракета «Хадж Касем». Уникальная ракета названа в честь ликвидированного американской разведкой Касема Сулеймани, командующего силами «Аль-Кудс».
Привлекают внимание характеристики ракеты: масса боевой части - полтонны, общая масса ракеты составляет 7 тонн, к тому же она работает на твердом топливе, а дальность действия составляет 1400 км.
По словам иранцев, это высокоточная ракета.