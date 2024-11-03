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Иран анонсирует: по Израилю ударит ракета «Хадж Касем»

3 ноября 2024, 22:48 1217

Иранские СМИ утверждают, что в предстоящем нападении на Израиль будет использована новая баллистическая ракета иранского производства — ракета «Хадж Касем». Уникальная ракета названа в честь ликвидированного американской разведкой Касема Сулеймани, командующего силами «Аль-Кудс». 
 
Привлекают внимание характеристики ракеты: масса боевой части - полтонны, общая масса ракеты составляет 7 тонн, к тому же она работает на твердом топливе, а дальность действия составляет 1400 км.

По словам иранцев, это высокоточная ракета.

Ракета «Хадж Касем»
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