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В Москве арестован генерал Мирза Мирзаев

3 ноября 2024, 23:11 2105

В Москве арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии следствия, 52-летний генерал-майор требовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт стоимостью 480 миллионов. Его задержали после получения денег.

Адвокаты Мирзаева просили отправить Мирзаева под домашний арест, но суд настоял на помещении арестованного в следственный изолятор до 2 января 2025 года.

Генерал Мирза Мирзаев
В Москве арестован генерал Мирза Мирзаев
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