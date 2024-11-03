«Моссад» похитил еще одного иранского агента

Спустя два дня после похищения израильскими спецслужбами на севере Ливана высокопоставленного деятеля "Хезболлы" Имада Ахмаза, 3 ноября израильские силовики задержали одного из лидеров КСИР в регионе - Сулеймана аль-Ааси.

Высокопоставленного иранского шпиона задержали в городе Дераа на юго-западе страны. Об этом сообщает саудовская газета Al Hadath.

Согласно пресс-службе ЦАХАЛ, Аль-Ааси (гражданин Сирии) работал на Иран и собирал информацию об израильской армии.

"Его арест предотвратил будущее нападение на Израиль и раскрыл метод действия иранских организаций на Голанских высотах", - пояснили в пресс-службе ЦАХАЛ, подтвердив, что Аль-Ааси находится под следствием в Израиле.