Израиль нейтрализовал еще одного агента Ирана
3 ноября 2024, 23:22 475
Силы специального назначения «Эгоз» ворвались в дом на территории Сирии и похитили Али Сулейман аль-Иаци, гражданина Сирии, сотрудником КСИР.
Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, аль-Иаци собирал разведданные о ЦАХАЛ на границе с Израилем с целью осуществления террористических атак.
Израиль заявляет, что спецслужбы долгое время осуществляли наблюдение за иранским агентом. Арест аль-Иаци, по утверждению израильтян, предотвратил раскрыть методы действий иранских структур на Голанских высотах.
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