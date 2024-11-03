Иран запускает спутники с российского космодрома
3 ноября 2024, 23:34 335
Во вторник утром состоится запуск иранских спутников дистанционного зондирования Земли "Косар" и "Ходод", сообщают иранские СМИ.
Согласно информации, спутники будут запущены с российского космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя "Союз".
Отмечается, запуск данных спутников является первым опытом частного космического сектора Ирана в этой области.
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