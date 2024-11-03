«Не хотите воевать? Тогда Украина подпишет капитуляцию»

Киеву придется подписать капитуляцию, если за два ближайших месяца не удастся мобилизовать 160 тысяч украинцев, заявил брат политического деятеля Мустафы Найема – известный адвокат и бывший военнослужащий ВСУ Маси Найем. Об этом сообщает Инсайдер.

"Если 160 тысяч человек не придут мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Ну потому что это же честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать", — сказал Найем.

По его словам, солдаты, которые сейчас на передовой, "совершенно выгоревшие".

"Честная история была бы такова. Не хотите воевать? Вам не ценно то, что вы сейчас имеете? Просто подумайте над тем, что вы потеряете, если фронт упадет", — подытожил Найем.