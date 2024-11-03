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Харрис проголосовала на выборах президента США

00:08 854

Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах главы государства по почте. Об этом сообщает CNN.

«Мой бюллетень уже на пути в Калифорнию», — рассказала она. Как отмечает телеканал, Харрис зарегистрирована в данном штате.

Ранее результаты финального опроса в США показали, что за день до президентских выборов в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и Камала Харрис имеют равные шансы на победу.

Как выяснил телеканал NBC, их поддерживают по 49 процентов зарегистрированных избирателей. Оставшиеся два процента заявили, что пока не определились с выбором. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

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