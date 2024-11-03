Пропал еще один соратник Пригожина. А его друг «погиб при загадочных обстоятельствах»

В Карелии при невыясненных обстоятельствах пропал Андрей Ткаченко — один из ближайших соратников Евгения Пригожина, ответственный за осуществление секретных поручений хозяина ЧВК "Вагнер".

После задержания Ткаченко дал показания против Пригожина и его ближайшего соратника Александра Малолетко. Хотя в отношении Малолетко было начато разбирательство, однако упоминания о Пригожине из дела удалили, указав на "высокопоставленного заказчика с обширными связями".

28 октября Ткаченко вместе с сыном и другом отправился на рыбалку в Карелию, но их выход на катере обернулся трагедией. Через некоторое время к берегу добрался перепуганный сын Ткаченко, позже на берег вынесло тело его друга, а сам Ткаченко пропал.

На момент пропажи Ткаченко входил в число людей, имевших доступ к личному общению с Пригожиным. Ему поручали исполнение миссий как в России, так и за ее пределами, включая Африку и Украину. В частности, он организовывал наблюдение с использованием специализированного фургона, оборудованного для прослушивания.