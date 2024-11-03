Иран готовит масштабную атаку на Израиль с участием армии

По словам собеседников, в ходе атаки Тегеран задействует не только Корпус стражей исламской революции (КСИР), но и солдат регулярной армии, однако речи о развертывании войск в регионе не идет. «Наши военные потеряли людей, поэтому им нужно отреагировать», — сказал газете иранский чиновник (по данным властей, во время октябрьского удара ЦАХАЛ погибли четверо иранских военных).

«Иран планирует комплексный ответ с использованием еще более мощных боеголовок и другого оружия», — рассказали газете несколько иранских и арабских чиновников, проинформированных о планах Тегерана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на иранских и арабских чиновников.

Иран готовит «комплексный ответ» Израилю на удар 26 октября, в ходе которого задействует более мощные боеголовки и другое оружие.

Со слов одного из чиновников, Иран планирует нанести удар по Израилю в том числе с территории Ирака, и атакует израильские военные объекты «гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз».

Как заявили изданию собеседники, иранские власти не намерены ограничивать возможный ответ ракетами и беспилотниками, как это было во время предыдущих атак.

ЦАХАЛ нанесла авиаудары по военным объектам в трех иранских провинциях Тегеран, Хузестан и Илам в ответ на массированную ракетную атаку, которую Тегеран предпринял 1 октября. Тогда, отмечает WSJ, иранская сторона задействовала четыре типа баллистических ракет средней дальности — Emad и Ghadr, а также новейшие Kheibar Shekan и Fattah. В этот раз, пишет газета, Тегеран не планирует ограничиваться ракетами и беспилотниками.

Что касается предполагаемых сроков, по словам иранского чиновника, ответ Ирана последует после голосования на выборах в США 5 ноября, но до инаугурации нового президента в январе. Собеседник отметил, что Тегеран не хочет своими действиями повлиять на электоральный процесс в Соединенных Штатах. По данным американских разведслужб, Иран предпочел бы, чтобы победила демократ Камала Харрис, а не республиканец Дональд Трамп.

Издание отмечает, что иранские власти изначально заявляли другим странам Ближнего Востока, что не планируют отвечать Израилю, но в последние дни их риторика изменилась. В частности, командующий КСИР Хосейн Салами пообещал, что Израиль столкнется с «невообразимыми последствиями», а верховный лидер аятолла Али Хаменеи пригрозил «сокрушительным ответом».

Реакция Израиля будет зависеть от масштабов, характера и эффективности угрожаемого Ирана удара, говорится в статье. До сих пор израильская сторона воздерживалась от нанесения ударов по нефтяным и ядерным объектам исламской республики, необходимым для функционирования ее экономики и обеспечения безопасности, но, по словам официальных лиц Израиля, этот расчет может измениться.

Новостной портал Axios со ссылкой на сотрудников Белого дома ранее писал, что США предупредили Иран о невозможности удержать Израиль от ответа в случае удара с иранской стороны.