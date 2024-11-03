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Трамп заявил, что «не должен был уходить» из Белого дома в 2020 году

08:37 1227

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, выступая на митинге в Литце (Пенсильвания) за два дня до окончания предвыборной кампании, заявил, что ему «не следовало» покидать Белый дом в январе 2021 года, передает CNN.

«Я не должен был уходить. Мы так хорошо справлялись, у нас все было великолепно», — сказал он, добавив, что в день, когда он оставил свой пост, у США была «самая безопасная за всю историю страны граница».

Телеканал отметил, что это заявление Трамп сделал в стремлении заложить основу для оспаривания итогов президентских выборов этого года. Журналисты предположили, что в случае поражения Дональд Трамп снова хочет использовать схему, которую он применил четыре года назад. Отмечается, что на митинге в Пенсильвании политик несколько раз повторил слова о возможных фальсификациях на предстоящих 5 ноября выборах.

The New Yok Times передает, что эти замечания Трампа перекликаются с тем, что республиканец заявил своим помощникам и союзникам через несколько дней после своего поражения на выборах 2020 года, которое не признал: он говорил, что «не собирается» уходить. «Мы никогда не уйдем. Как можно уйти, если мы выиграли выборы?» — сказал тогда политик.

6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия, где должно было состояться заседание Конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов. При столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве к насилию, позднее политик осудил штурм Капитолия.

В ходе нынешней кампании Трамп не раз говорил, что единственным правдоподобным объяснением его проигрыша в 2024 году будет «мошенничество» со стороны демократов. На митинге в Литце он назвал членов Демпартии «демоническими» и раскритиковал журналистов, заявив, что те распространяют «фейковые новости». Выступая за пуленепробиваемым стеклом, Трамп дал понять, что «не будет возражать», если кто-то выстрелит в представителей СМИ, пишет The Washington Post.

По данным заключительного общенационального опроса NBC News, за Трампа и вице-президента, кандидата от демократов Камалу Харрис готовы проголосовать по 49% избирателей. У Харрис есть преимущество в вопросах, касающихся абортов и защиты прав среднего класса, а у Трампа — экономики.

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