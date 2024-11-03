Трамп заявил, что «не должен был уходить» из Белого дома в 2020 году

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, выступая на митинге в Литце (Пенсильвания) за два дня до окончания предвыборной кампании, заявил, что ему «не следовало» покидать Белый дом в январе 2021 года, передает CNN.

«Я не должен был уходить. Мы так хорошо справлялись, у нас все было великолепно», — сказал он, добавив, что в день, когда он оставил свой пост, у США была «самая безопасная за всю историю страны граница».

Телеканал отметил, что это заявление Трамп сделал в стремлении заложить основу для оспаривания итогов президентских выборов этого года. Журналисты предположили, что в случае поражения Дональд Трамп снова хочет использовать схему, которую он применил четыре года назад. Отмечается, что на митинге в Пенсильвании политик несколько раз повторил слова о возможных фальсификациях на предстоящих 5 ноября выборах.