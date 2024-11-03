У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются

На востоке Украины давление россиян на украинские Силы обороны растет, однако ВСУ удается противостоять наступлению армии РФ, есть определенные достижения. За минувшие сутки украинцы восстановили свое положение в поселке Дружба Донецкой области, сообщают аналитики портала DeepState.

В то же время россияне продвигаются на других участках фронта. «Враг продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке», - отмечают аналитики.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что украинцы сейчас сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения.

Аналитики DeepState также сообщали, что РФ задействовала огромные ресурсы. ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию всеми возможными силами, но пока это не удается.