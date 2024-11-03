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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Бои в секторе Газа

10:40 830

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о боях и перестрелках в ходе операций на юге сектора Газа и в центральной части палестинского анклава.

«ЦАХАЛ продолжает операции против террористических объектов и боевиков в северной и центральной частях сектора Газа. За прошедшие сутки войска уничтожили ряд террористов в ближнем бою и в ходе ударов», - говорится в заявлении.

В частности, в районе города Рафах на юге сектора Газа «войска выявили террористический отряд на территории военного строения, в котором хранились мины». «ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террористов и оружие», - отметили в пресс-службе.

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