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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Командиры «Хезболлы» до пенсии не доживают

10:49 679

Израильские военные устранили полевого командира «Хезболлы» в районе населенного пункта Барашит на юге Ливана. 

«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили командира «Хезболлы» в районе Барашита Абу Али Рида», - говорится в заявлении. По данным армейской пресс-службы, Рид «отвечал за планирование и проведение ракетных атак» на израильские войска», а также «руководил террористической деятельностью боевиков «Хезболлы» в этом районе», сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что израильские военнослужащие «продолжают целенаправленные рейды на юге Ливана».

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