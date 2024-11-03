Командиры «Хезболлы» до пенсии не доживают

Израильские военные устранили полевого командира «Хезболлы» в районе населенного пункта Барашит на юге Ливана.

«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили командира «Хезболлы» в районе Барашита Абу Али Рида», - говорится в заявлении. По данным армейской пресс-службы, Рид «отвечал за планирование и проведение ракетных атак» на израильские войска», а также «руководил террористической деятельностью боевиков «Хезболлы» в этом районе», сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что израильские военнослужащие «продолжают целенаправленные рейды на юге Ливана».