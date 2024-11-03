Российские войска идут вперед

Согласно геолокационным кадрам последних дней, российские войска вновь имеют продвижение на Донбассе. В частности, ВС РФ продвигаются в районе Сватово, Кременной, Северска и Угледара, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что россияне недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся боев 3 ноября.

Военкоры РФ утверждали, что российские войска продвинулись в полях к северу и северо-западу от Погребки (северо-западнее Суджи) и около Новой Сорочины (непосредственно к югу от Погребки), а также захватили ветрозащитную полосу к востоку от Малой Локни (к югу от Новой Сорочины). Однако ISW не видел визуального подтверждения этих заявлений.

Геолокационные кадры от 3 ноября указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на восточных окраинах Андреевки (к западу от Сватово) и в северной части Тернов (к северо-западу от Кременной).