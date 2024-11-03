Молдова вырвалась из пут Путина

Итак, как уже сообщал haqqin.az, действующий президент Молдовы Майя Санду избрана главой государства на второй срок. В третий раз, если законодательство не изменят, она через четыре года на эту должность баллотироваться не сможет. После обработки 99,86% бюллетеней счет составил 55,41% у Санду и 44,59% у ее конкурента Александра Стояногло. Судьба президентского кресла решалась во втором туре выборов 3 ноября. Первый тур прошел двумя неделями ранее - 20 октября. Разрыв в количестве голосов оказался около 11% и почти сравнялся с показателем 2020 года, когда контркандидатом Санду являлся представитель Партии социалистов (ПСРМ), на тот момент президент страны Игорь Додон.

На нынешних выборах второй фаворит предвыборной гонки Александр Стояногло тоже был выдвинут партией Додона, традиционно предлагающей пророссийскую риторику и поддерживающей при этом умеренный проевропейский вектор. Иными словами, на протяжении последних лет социалисты резко критиковали деятельность правящих сил, чья ставка – это евроинтеграция Молдовы, и рекомендовали сочетать европейский вектор и умеренное взаимодействие с Москвой, упирая на благополучие граждан. Такую концепцию в предвыборной кампании продвигал и сегодняшний кандидат ПСРМ. В Молдове геополитическая компонента с 90-х годов остается одним из главных факторов электоральных состязаний. Соответственно, финал президентских выборов был вполне предсказуем, если принять за основу итоги референдума о вступлении Молдовы в Евросоюз, проходившего одновременно с первым туром. Динамика цифр при подсчете голосов почти полностью совпала по ритму. На начальном этапе уверенно лидировал Стояногло, а затем его показатели начали снижаться. Участки закрыли в 21:00, и через час при обработке 76% избирательных протоколов проявился разрыв в счете около 4% в пользу выдвиженца оппозиции. Данные публиковала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в онлайн-режиме до утра понедельника. На рубеже 90% протоколов, ближе к 23:00, у Стояногло было 50,44% против 49,56% у Санду, а уже через четверть часа ситуация зеркально поменялась, и действующая глава государства вышла в лидеры: ее процент достиг 50,35%, в то время как показатель конкурента снизился до 49,65%. Согласно информации ЦИК, почти все бюллетени на территории Молдовы прошли обработку, и комиссия взялась за голосование диаспоры.

Как показал дальнейший ход событий, молдавские граждане за границей вновь обеспечили победу Майе Санду так же, как четыре года назад в дуэли с Игорем Додоном, и так же, как две недели назад на референдуме. Напомним: вместе с правящей партией Санду инициировала проведение референдума об изменении Конституции и вступлении в ЕС в один день с первым туром президентских выборов. Итог плебисцита едва не стал провалом для проевропейских властей Молдовы, поскольку им удалось отыграть лишь десятые доли процента: 49,65% избирателей сказали «нет» и 50,35% ответили «да» членству в ЕС. Именно зарубежные участки привели к такому исходу, что стало ясно в конце подсчета, поскольку еще на отметке в 90% евроскептики могли бы говорить о победе. Выходцы из Молдовы, десятилетиями живущие в Европе и порой лишь косвенно вовлеченные в жизнь страны, принесли евроинтеграционному проекту более двухсот тысяч голосов. При этом фактическое большинство молдавских жителей не захотели его поддержать. По версии ряда аналитиков и политических игроков, это продиктовано неприятием государственного управления во главе с Майей Санду. При всей ее популярности на Западе и поддержке от крупных европейских чиновников и видных лидеров дома сограждане своего президента не превозносят, возлагая именно на нее ответственность за обеднение, кризисы, проблемы в экономике, инфляцию и прочие беды. По итогам второго тура без голосов диаспоры Стояногло выиграл бы у Санду с незначительным перевесом – 51,19% против 48,81%.