Обращение дорожной полиции

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к жителям Баку.

Согласно сообщению полиции, начиная с первой декады ноября Баку начнет принимать участников климатической конференции. Подготовлена соответствующая концепция, согласно которой во время проведения СОР29 на некоторых улицах и проспектах Баку периодически планируется введение ограничений.

«Для уменьшения транспортного потока Главное управление Государственной дорожной полиции в дни проведения СОР29 просит граждан, которые едут из бакинских поселков и сел, а также других городов и районов Азербайджана отдавать предпочтение общественному транспорту, а жителям Баку - меньше пользоваться личным транспортом, учитывая ограничение движения на ряде улиц и проспектов, и пользоваться альтернативными дорогами», - заявили в дорожной полиции.