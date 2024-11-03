USD 1.7000
EUR 1.8522
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Новость дня
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Обращение дорожной полиции

11:14 1276

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к жителям Баку.

Согласно сообщению полиции, начиная с первой декады ноября Баку начнет принимать участников климатической конференции. Подготовлена соответствующая концепция, согласно которой во время проведения СОР29 на некоторых улицах и проспектах Баку периодически планируется введение ограничений.

«Для уменьшения транспортного потока Главное управление Государственной дорожной полиции в дни проведения СОР29 просит граждан, которые едут из бакинских поселков и сел, а также других городов и районов Азербайджана отдавать предпочтение общественному транспорту, а жителям Баку - меньше пользоваться личным транспортом, учитывая ограничение движения на ряде улиц и проспектов, и пользоваться альтернативными дорогами», - заявили в дорожной полиции.

Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления обновлено 12:35
12:35 30954
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
10:37 2923
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку? еще один вопрос, видео
3 ноября 2024, 16:00 11048
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо наша корреспонденция
3 ноября 2024, 15:22 6458
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами горячая тема
3 ноября 2024, 13:30 7987
У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются
У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются
10:27 1962
Иран готовит масштабную атаку на Израиль с участием армии
Иран готовит масштабную атаку на Израиль с участием армии
08:20 3920
Пропал еще один соратник Пригожина. А его друг «погиб при загадочных обстоятельствах»
Пропал еще один соратник Пригожина. А его друг «погиб при загадочных обстоятельствах»
00:30 6536
В Москве арестован генерал Мирза Мирзаев
В Москве арестован генерал Мирза Мирзаев
3 ноября 2024, 23:11 12902
Русские подходят к Купянску. Жители отказались от эвакуации
Русские подходят к Купянску. Жители отказались от эвакуации
3 ноября 2024, 22:13 7469
Фарид Гаибов и 1600 участников «Забега Победы» в Баку
Фарид Гаибов и 1600 участников «Забега Победы» в Баку фото
3 ноября 2024, 18:37 4032

ЭТО ВАЖНО

Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления обновлено 12:35
12:35 30954
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
10:37 2923
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку? еще один вопрос, видео
3 ноября 2024, 16:00 11048
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо наша корреспонденция
3 ноября 2024, 15:22 6458
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами горячая тема
3 ноября 2024, 13:30 7987
У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются
У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются
10:27 1962
Иран готовит масштабную атаку на Израиль с участием армии
Иран готовит масштабную атаку на Израиль с участием армии
08:20 3920
Пропал еще один соратник Пригожина. А его друг «погиб при загадочных обстоятельствах»
Пропал еще один соратник Пригожина. А его друг «погиб при загадочных обстоятельствах»
00:30 6536
В Москве арестован генерал Мирза Мирзаев
В Москве арестован генерал Мирза Мирзаев
3 ноября 2024, 23:11 12902
Русские подходят к Купянску. Жители отказались от эвакуации
Русские подходят к Купянску. Жители отказались от эвакуации
3 ноября 2024, 22:13 7469
Фарид Гаибов и 1600 участников «Забега Победы» в Баку
Фарид Гаибов и 1600 участников «Забега Победы» в Баку фото
3 ноября 2024, 18:37 4032
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться