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Экстремистов ликвидировали в Казахстане

11:28 1031

В городе Кентау Туркестанской области (на юге Казахстана) в ходе спецоперации выявлена и ликвидирована законспирированная ячейка религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», сообщило в понедельник МВД республики.

«В результате проведенных мер задержаны 10 членов ячейки. Во время обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства», - говорится в сообщении МВД.

В полиции сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий «установлены факты пропаганды членами группы идей терроризма, а также оскорбления религиозных чувств и неполноценности граждан иных верований».

«Члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников «Хизб-ут-Тахрир», - отмечается в сообщении.

В настоящее время ведется досудебное расследование по признакам пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни.

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