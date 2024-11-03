Президент Южной Кореи призвал принять меры против сотрудничества Пхеньяна и Москвы

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обратил особое внимание на необходимость принятия мер против военного сотрудничества Северной Кореи и России, сообщило агентство «Ренхап».

«Сотрудничество между Северной Кореей и Россией представляет значительную угрозу нашей национальной безопасности. Мы тщательно рассмотрим все возможные сценарии контрмер», - говорится в послании президента к парламенту, которое было оглашено премьер-министром Хан Док Су в понедельник.

Президент отметил, что Южная Корея значительно усилила противодействие ядерным угрозам со стороны Северной Кореи благодаря прочному союзу с Соединенными Штатами и трехстороннему сотрудничеству в области безопасности с участием Японии.

Юн Сок Ель пообещал расширить поддержку северокорейских перебежчиков и уделить больше внимания проблемам с правами человека в КНДР, организовав международное обсуждение этой темы.