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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Новость дня
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Смерть генерала

11:50 1642

Вертолет сухопутных войск КСИР разбился при ведении боевых действий в приграничном районе провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает иранское информагентство ISNA со ссылкой на пресс-службу сухопутных войск КСИР.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы погибли бригадный генерал КСИР Хамид Мазандарани и пилот вертолета Хамед Джандаги.

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