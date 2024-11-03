Смерть генерала

Вертолет сухопутных войск КСИР разбился при ведении боевых действий в приграничном районе провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает иранское информагентство ISNA со ссылкой на пресс-службу сухопутных войск КСИР.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы погибли бригадный генерал КСИР Хамид Мазандарани и пилот вертолета Хамед Джандаги.