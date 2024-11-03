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Встречи Эмина Амруллаева с зарубежными коллегами

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Министр науки и образования Эмин Амруллаев провел ряд встреч в рамках Всемирной встречи ЮНЕСКО по образованию, организованной в Форталезе (Бразилия).

На встречах с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов Сарой Аль-Амири, министром образования Королевства Саудовская Аравия Юсефом бин Абдуллой Аль-Беньяном, министром образования и высшего образования Катара Бутайна Бинт Али Аль-Джабр Аль-Нуайми, министром образования Бразилии Камило Сантана и заместителем министра образования Китайской Народной Республики Чэнь Цзе стороны обсудили нынешнее состояние перспективы сотрудничества на всех уровнях образования.

В ходе встреч Эмин Амруллаев пригласил своих коллег принять участие в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая скоро пройдет в Баку.

В ходе встречи с директором по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреасом Шлейхером была высоко оценена инициатива Азербайджана по добавлению критерия климатической грамотности в исследование PISA, было подчеркнуто, что Азербайджан уделяет особое значение образованию в повестке дня COP29.

Отметим, что во Всемирной встрече ЮНЕСКО по образованию, состоявшейся 31 октября – 1 ноября, приняли участие министры образования и финансов стран-членов организации, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по образованию Стефания Джаннини и представители ряда организаций.

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