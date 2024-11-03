Как изменение климата влияет на здоровье
Пульмонолог НИИ легочных заболеваний Министерства здравоохранения Гюнай Алиева рассказывает о влиянии изменения климата на легочные заболевания, на пациентов с аллергией, и как погодные условия влияют на лечение заболеваний легких.
- Как известно, с 11-го по 22-е ноября в Баку будет проведена 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Гюнай ханым, прежде всего хотелось бы узнать о важности проведения данного мероприятия для нашей страны и отечественного здравоохранения…
- Рамочная конвенция ООН об изменении климата — это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает «Конференция сторон». Конференция сторон является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно.
Проведение COP29 в Баку в этом году является важным событием для нашей страны и может рассматриваться как логическое продолжение стратегии перехода к «зеленой» экономике. Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира». Глобальное медицинское сообщество призвано сыграть важную роль в реагировании на последствия изменения климата и внесении вклада в улучшение безопасности в области здоровья. Существует необходимость содействовать адаптации систем здравоохранения стран к изменению климата. С целью смягчения последствий изменения климата целесообразно использовать инновации, в том числе современное моделирование, симуляцию и искусственный интеллект. Учитывая это, глобальное здравоохранение в рамках COP должно быть приоритетом и ключевым индикатором для правительств.
- Какое влияние оказывает изменение климата на легочные заболевания?
- Изменение климата вызывает глобальное потепление, повышение уровня моря, экстремальные погодные явления, утрату биоразнообразия, отсутствие продовольственной безопасности, истощение водных ресурсов, миграцию и вынужденное перемещение. Повышение температуры приводит к обострению заболеваний. Даже время от времени некоторые эпидемии были связаны с изменением климата. Например, передающийся ветром кокцидиоидомикоз в Калифорнии в 1977 году, хантавирусные болезни в Панаме в 1999-2000 годах, туляремия в Турции в 2010-2012 годах и эпидемия аспергиллеза в Японии в 2011 году среди выживших после цунами.
Воздействие изменения климата на здоровье легких связано с твердыми частицами и озоном. Многие исследования показали влияние озона на респираторные симптомы, такие как одышка, свистящее дыхание и кашель, инфекции нижних дыхательных путей, острое и преходящее снижение функции легких, повышенная чувствительность, повреждение и воспаление дыхательных путей, а также системный окислительный (оксидативный) стресс (процесс, происходящий в нашем организме из-за избытка свободных радикалов и недостатка противодействующих им антиоксидантов). Таким образом, наблюдаются симптомы бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.
- Какое влияние оказывает изменение климата на пациентов с аллергией?
- Вместе с изменением климата меняются и плотность, виды и структура аллергенов. Исследования показывают, что количество пыльцы также увеличивается параллельно с повышением температуры и уровня CO2. Кроме того, пыльца переносится на большие расстояния песчаными бурями и штормами. Тем самым меняется время и продолжительность пыльцы, и это изменение влияет на обострение аллергических заболеваний. При этом дожди делят пыльцу на мелкие части, которые попадают в организм через глаза, нос и дыхание и достигают более глубоких тканей, вызывая тяжелые аллергические реакции. Сегодня сезон пыльцы начинается на 20 дней раньше и длится дольше. Изменение климата влияет на распространение спор грибов, особенно плесень, что увеличивает эозинофилию и аллергические заболевания. Наряду с этими изменениями, увеличивающееся загрязнение атмосферы повышает риск возникновения аллергических заболеваний. Астма, аллергический ринит, атопический дерматит, пищевая аллергия и даже анафилаксия являются наиболее распространенными аллергическими заболеваниями.
- Как различные погодные условия влияют на лечение заболеваний легких?
- Погодные условия, особенно когда преобладает пыльная погода, увеличивают обострения хронических заболеваний легких и, как следствие, частоту обращений к врачу. Обострения опасны для жизни больных, особенно для страдающих бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Изменение климата оказывает влияние на распространение инфекционных заболеваний. В частности, к распространению возбудителей инфекции приводят повышение температуры, аномальные осадки и ветреная погода.