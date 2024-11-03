Как изменение климата влияет на здоровье

Пульмонолог НИИ легочных заболеваний Министерства здравоохранения Гюнай Алиева рассказывает о влиянии изменения климата на легочные заболевания, на пациентов с аллергией, и как погодные условия влияют на лечение заболеваний легких.

- Как известно, с 11-го по 22-е ноября в Баку будет проведена 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Гюнай ханым, прежде всего хотелось бы узнать о важности проведения данного мероприятия для нашей страны и отечественного здравоохранения…

- Рамочная конвенция ООН об изменении климата — это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает «Конференция сторон». Конференция сторон является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно.

Проведение COP29 в Баку в этом году является важным событием для нашей страны и может рассматриваться как логическое продолжение стратегии перехода к «зеленой» экономике. Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира». Глобальное медицинское сообщество призвано сыграть важную роль в реагировании на последствия изменения климата и внесении вклада в улучшение безопасности в области здоровья. Существует необходимость содействовать адаптации систем здравоохранения стран к изменению климата. С целью смягчения последствий изменения климата целесообразно использовать инновации, в том числе современное моделирование, симуляцию и искусственный интеллект. Учитывая это, глобальное здравоохранение в рамках COP должно быть приоритетом и ключевым индикатором для правительств.