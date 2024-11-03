Пезешкиан – Израилю: «Смотри, можем и не ударить»

Согласие Израиля на прекращение огня в секторе Газа и Ливане может повлиять на решение Ирана об ответных мерах в отношении еврейского государства после атаки 26 октября. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан.

«Они прекрасно знают, что в случае совершения какой-либо ошибки против Исламской Республики Иран они получат сокрушительный ответ. Только лишь пересмотр ими своего поведения, согласие на прекращение огня и убийств невинных людей в регионе могут повлиять на то, каким образом мы ответим и с какой силой», - приводит его слова агентство IRNA.

Пезешкиан возложил всю ответственность за эскалацию напряженности в регионе на Израиль, который, «несмотря на сдержанность [Тегерана] и советы некоторых стран, продолжил свои преступления и расширил масштабы своей агрессии».