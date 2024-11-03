USD 1.7000
EUR 1.8522
RUB 0.0173
Подписаться на уведомления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Новость дня
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Пезешкиан – Израилю: «Смотри, можем и не ударить»

12:01 765

Согласие Израиля на прекращение огня в секторе Газа и Ливане может повлиять на решение Ирана об ответных мерах в отношении еврейского государства после атаки 26 октября. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан.

«Они прекрасно знают, что в случае совершения какой-либо ошибки против Исламской Республики Иран они получат сокрушительный ответ. Только лишь пересмотр ими своего поведения, согласие на прекращение огня и убийств невинных людей в регионе могут повлиять на то, каким образом мы ответим и с какой силой», - приводит его слова агентство IRNA.

Пезешкиан возложил всю ответственность за эскалацию напряженности в регионе на Израиль, который, «несмотря на сдержанность [Тегерана] и советы некоторых стран, продолжил свои преступления и расширил масштабы своей агрессии».

Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления обновлено 12:35
12:35 30968
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
10:37 2933
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку? еще один вопрос, видео
3 ноября 2024, 16:00 11054
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо наша корреспонденция
3 ноября 2024, 15:22 6461
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами горячая тема
3 ноября 2024, 13:30 7988
У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются
У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются
10:27 1968
Иран готовит масштабную атаку на Израиль с участием армии
Иран готовит масштабную атаку на Израиль с участием армии
08:20 3926
Пропал еще один соратник Пригожина. А его друг «погиб при загадочных обстоятельствах»
Пропал еще один соратник Пригожина. А его друг «погиб при загадочных обстоятельствах»
00:30 6540
В Москве арестован генерал Мирза Мирзаев
В Москве арестован генерал Мирза Мирзаев
3 ноября 2024, 23:11 12905
Русские подходят к Купянску. Жители отказались от эвакуации
Русские подходят к Купянску. Жители отказались от эвакуации
3 ноября 2024, 22:13 7472
Фарид Гаибов и 1600 участников «Забега Победы» в Баку
Фарид Гаибов и 1600 участников «Забега Победы» в Баку фото
3 ноября 2024, 18:37 4034

ЭТО ВАЖНО

Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления обновлено 12:35
12:35 30968
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
Алиевы на Бакинском олимпийском стадионе
10:37 2933
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку?
«Сирийские пейзажи» в Баку накануне COP29: кто сносит жилой дом на улице Хойского в Баку? еще один вопрос, видео
3 ноября 2024, 16:00 11054
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо
Выборы. Полная неразбериха. Непредсказуемо наша корреспонденция
3 ноября 2024, 15:22 6461
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами
Если президент и «глубинное государство» столкнулись лбами горячая тема
3 ноября 2024, 13:30 7988
У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются
У ВСУ есть успехи на фронте. Но и россияне продвигаются
10:27 1968
Иран готовит масштабную атаку на Израиль с участием армии
Иран готовит масштабную атаку на Израиль с участием армии
08:20 3926
Пропал еще один соратник Пригожина. А его друг «погиб при загадочных обстоятельствах»
Пропал еще один соратник Пригожина. А его друг «погиб при загадочных обстоятельствах»
00:30 6540
В Москве арестован генерал Мирза Мирзаев
В Москве арестован генерал Мирза Мирзаев
3 ноября 2024, 23:11 12905
Русские подходят к Купянску. Жители отказались от эвакуации
Русские подходят к Купянску. Жители отказались от эвакуации
3 ноября 2024, 22:13 7472
Фарид Гаибов и 1600 участников «Забега Победы» в Баку
Фарид Гаибов и 1600 участников «Забега Победы» в Баку фото
3 ноября 2024, 18:37 4034
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться