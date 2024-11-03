К Варданяну и Ко пришел Красный Крест

«В соответствии со своим мандатом МККК во время таких посещений оценивает обращение с задержанными лицами и условия их содержания. МККК также создает условия для восстановления или поддержания связи с их семьями.

В соответствии с процедурами МККК наблюдения и рекомендации касательно визитов передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной», - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранительные органы Азербайджана после успешной локальной антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, задержали в Карабахе и доставили в Баку так называемых «президентов» сепаратистского режима – Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также бывшего «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, «председателя парламента» Давида Ишханяна, генералов Леву Мнацаканяна и Давида Манукяна, бывшего «государственного министра» Рубена Варданяна.