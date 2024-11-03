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Необъявленный визит Бербок в Киев

12:21 459

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 4 ноября, прибыла с необъявленным визитом в Киев.

В программе визита, по предварительным данным, встречи с украинскими высшими должностными лицами, совместная пресс-конференция с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

В Киев Бербок прибыла рано утром на специальном поезде, ее нынешний визит первоначально держался в секрете по соображениям безопасности. Это уже восьмой визит Бербок в Украину после начала полномасштабной войны РФ против этой страны. Последний раз глава МИД ФРГ посетила Украину в мае 2024 года.

«Вместе со многими партнерами со всего мира Германия твердо стоит на стороне Украины, - заявила министр по прибытии в Киев, указывается в сообщении МИД ФРГ. - Мы будем поддерживать украинцев до тех пор, пока мы им нужны, чтобы они могли продолжать свой путь к справедливому миру».

Президент России Владимир Путин хочет сломить волю украинского народа войной на истощение, указала Бербок, но «мы противостоим этой жестокости своей гуманностью и своей поддержкой, потому что украинцы защищают и свободу всех людей в Европе».

По словам Бербок, 170 миллионов евро, выделенные ФРГ для экстренной энергетической помощи Украине, - это ответ на разрушенные тепловые станции и линии электропередач. А ответом на удары российских беспилотников является инициатива в области противовоздушной обороны, подчеркнула немецкий министр.

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