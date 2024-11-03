После решения ОПЕК+ нефть растет

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE замедлила рост после превышения $75 за баррель впервые с 25 октября, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 13:33 по бакинскому времени, цена Brent росла на 2,71%, до $75,08 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре рос на 2,78%, до $71,42 за баррель.