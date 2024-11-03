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После решения ОПЕК+ нефть растет

обновлено 14:05
14:05 976

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE замедлила рост после превышения $75 за баррель впервые с 25 октября, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 13:33 по бакинскому времени, цена Brent росла на 2,71%, до $75,08 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре рос на 2,78%, до $71,42 за баррель. 

* * * 12:50

ОПЕК+ согласилась отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на один месяц, сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Восемь стран-участниц организации должны были повысить добычу в рамках плана постепенной отмены последнего уровня ограничения добычи — сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день. Однако слабый спрос и экономические данные вызвали в группе опасения по поводу увеличения предложения, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Повышение добычи должно было увеличить предложение нефти на мировом рынке и, соответственно, снизить цены. Но теперь, когда решение отложено, это сыграет на их повышение.

Изменения цен уже начались. В понедельник, 4 ноября, цены на нефть выросли более чем на $1 в результате решения ОПЕК+. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 41,18 за баррель, или на 1,61 %, и составили 74,28 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на $1,21 за баррель, или на 1,74%, и составила $70,7.

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