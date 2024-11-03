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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления
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Запад победил в Молдове. Санду принимает поздравления

Синоптики о погоде

12:57 1288

Во вторник, 5 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Усиливающийся юго-западный ветер сменится днем сильным северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 6-9°, днем 11-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в горных и предгорных районах ожидается снег, возможен град, местами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью 5-8°, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-3° мороза, в высокогорьях 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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